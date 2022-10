Prezes PiS Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę, zachwalając dokonania swojego rządu. Uczestnicy kabaretu "Chyba" zebrali niektóre wypowiedzi polityka i dołączyli je do swojego występu. W ten sposób powstał skecz, który opiera się na formule programu "Jeden z dziesięciu".



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Tusk o działaniach PiS w kontekście kryzysu. "To zabije gospodarkę"

"Fakty Autentyczne" o wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego

W najnowszym wydaniu "Faktów Autentycznych", satyrycznego kanału na You Tube, odgrywający rolę prezentera Robert Korólczyk zwraca uwagę na słowa Jarosława Kaczyńskiego. - Przyglądając się ministrom tego rządu, naprawdę trzeba docenić ich przywódcę. Chociaż akurat on potrafi docenić się sam - stwierdza.

Następnie zostaje pokazany fragment wystąpienia prezesa PiS w Oleśnicy, gdzie Kaczyński mówi z przekonaniem, że na świecie nie ma "ludzi dużo mądrzejszych niż ja", co wywołuje gromki śmiech wśród publiczności. - Ponoć po tym nagraniu stowarzyszenie MENSA nie wytrzymało ciśnienia i się rozwiązało. Pochopnie? Nie sądzimy - skomentował Korólczyk.

Następnie widzowie mogą obejrzeć skecz kabaretu "Chyba", który bazuje na formacie teleturnieju "Jeden z dziesięciu". "Uczestnikiem" programu jest prezes Jarosław Kaczyński, a wszystkie odpowiedzi, których udziela, padły z jego ust podczas niedawnego objazdu prezesa PiS po Polsce.

Kaczyński straszy "lewicą z Zachodu". "Zagraża naszej suwerenności"

Kabaret "Chyba" i teleturniej "Jeden z dziesięciu" z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

Piotr Gumulec z kabaretu "Chyba" odgrywa rolę prowadzącego, który zadaje pytania Kaczyńskiemu. Pierwsze pytanie brzmi: "Jak nazywa się zawodowa amerykańska liga koszykarska?", na co Jarosław Kaczyński odpowiada: "En Be A". Odpowiedź oczywiście zostaje zaliczona.

Jest to fragment wypowiedzi prezesa PiS z wystąpienia w Oleśnicy. Mówił tam o reparacjach, których Polska domaga się od Niemiec: "jeśli zdołamy pokazać światu, jak to wyglądało, to straty w reputacji Niemiec będą wielkie, a to Niemcy uznali się za mocarstwo moralne. To tak, jakbym ja uznał się za koszykarza En Be A" - powiedział Kaczyński.

Dalsze pytanie pochodziło z kategorii "zabawy z niemowlakiem". Prowadzący zadał pytanie o "rymowankę bez włosów". Na co Kaczyński odpowiedział: "Cacy, cacy, buch po glacy". Te słowa prezes PiS wypowiedział podczas spotkania w Opolu. Nawiązał do tego, że "Niemcy działają za przesłoną Unii Europejskiej". "Cacy, cacy" byli właśnie Niemcy w relacji z Polską, a "buch po glacy" to ruch Unii.

W kategorii "polski hip hop" padło pytanie: "Co robi mecenas Matczak, gdy przyłapuje syna na paleniu marihuany?". Kaczyński odpowiedział "Kara matę?", co prowadzący poprawia na "karze Matę", ale akceptuje odpowiedź.

Wypowiedź "karamatę" padła podczas przemówienia prezesa PiS w Nowym Sączu, gdy nawiązał do sytuacji polskich szpitali: - Lekarze proponują, żeby już każdy miał w domu - mogę przekręcić nazwę, proszę się nie śmiać - karamatę? - mówił Kaczyński. Wtedy też ktoś z uczestników go poprawił i powiedział "karimatę".

Na zakończenie Kaczyński, który znalazł się na pierwszym miejscu wśród finalistów teleturnieju "Jeden z dziesięciu" mówi: - Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja. A ja, niestety, niesprawiedliwie, nie jestem noblistą.

Na co prowadzący kończy program słowami: - A Wałęsa jest.

Kabaret Skeczów Męczących w TV żartuje z rządzących i TVP. Porównania do Neo-Nówki