Marzenia są po to, żeby je spełniać, bez względu na wiek. Udowodnili to bieruńscy policjanci, którzy zabrali na strzelnice 90-letnią seniorkę. Jak się okazało, kobieta za młodu brała udział w treningach strzeleckich, jednak z powodu choroby matki nie mogła nie mogła zostać policjantką.

Śląsk. Policjanci spełnili marzenie seniorki - zabrali ją na strzelnicę

Śląscy policjanci, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką społeczną, spotkali się z 90-letnią panią Zofią w jednym z dziennych domów seniora. Kobieta opowiedział funkcjonariuszom o swoim największym marzeniu. "Chciała jeszcze raz móc wziąć broń w ręce i sprawdzić, czy dalej potrafi strzelać tak celnie, jak za młodych lat" - zrelacjonowali śląscy mundurowi. Okazało się, że kobieta kiedy była młoda, brała udział w treningach strzeleckich w swoim zakładzie pracy. "Strzelała tam zarówno z broni krótkiej, jak i długiej" - przekazali policjanci.

Seniorka za młodu chciała wstąpić do policji

Policjanci wyjaśnili, że za młodu pani Zofia chciała wstąpić do Policji, jednak ze względu na to, że matka 90-latki podupadła na zdrowiu, nie mogła spełnić swojego marzenia. "Teraz, prawie po 70 latach, dzięki zaangażowaniu bieruńskich policjantów seniorka znowu mogła przypomnieć sobie lata młodości" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez policję. Funkcjonariusze zabrali kobietę na strzelnicę sportową, gdzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora i przy obecności jej syna mogła wziąć do ręki broń i sprawdzić, czy nadal potrafi strzelać, jak za dawnych lat. "Seniorka nie kryła łez wzruszenia. Pani Zofii życzymy dużo zdrowia i siły oraz spełniania kolejnych marzeń" - napisali policjanci.

