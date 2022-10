Busko-Zdrój. Dyrektor liceum przywłaszczył pieniądze na szkolne wycieczki. Trafił do aresztu

Dyrektor jednego z liceum w Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) miał przywłaszczyć prawie 700 tys. zł., które miały być przeznaczone na wycieczki szkolne. Tomasz G. trafił do aresztu. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

