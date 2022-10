Wielkopolska. Nie żyje włamywacz zraniony nożem przez ofiarę. "Obrona przed napastnikiem"

Włamywacz wdarł się do domu w Poznaniu w czwartek 29 września, wieczorem. Wybił szybę w oknie, przez które chciał wejść. Hałas zwrócił uwagę domowników - matki z synem i jeszcze jednego członka rodziny. Mieszkańcy zawiadomili policję i wyszli na zewnątrz sprawdzić co się dzieje - podaje "Głos Wielkopolski".

Wielkopolska. Nie żyje włamywacz zraniony nożem przez ofiarę

Przed domem doszło do szarpaniny. Włamywacz zaatakował starszego mężczyznę. W jego obronie stanął syn. Napastnik powalił go na ziemię i zaczął dusić. Wtedy kobieta ugodziła włamywacza nożem. Mężczyzna zaczął uciekać, niebawem policja odnalazła go w pobliżu miejsca zdarzenia. Wtedy już nie żył.

Po zebraniu wszystkich informacji i szczegółowym przeanalizowaniu tej sprawy, prokuratorzy i policjanci nie zdecydowali się na postawienie domownikom żadnych zarzutów związanych z zabójstwem, czy usiłowaniem zabójstwa. W naszej opinii oni bronili się przed tym napastnikiem

- powiedział Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Dodał, że napastnik Marcin U. był wielokrotnie notowany i karany. - Siedział w więzieniu za przestępstwa kryminalne - mówił lokalny mediom Borowiak.

