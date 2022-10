Rzeszów. Złodzieje obrabowali kantor. Wybili dziurę w ścianie i ukradli 800 tys. zł. Są poszukiwani

Zobacz wideo Rozbój w Zgorzelcu. 29-latek był agresywny wobec ochroniarza, który próbował powstrzymać go przed kradzieżą wódki

Do włamania doszło przy ul. Kościuszki w Rzeszowie. Złodzieje wybili dziurę w budynku kantoru, następnie weszli do środka i ukradli - jak donosi serwis nowiny24.pll - równowartość 800 tys. zł.

Mundurowi z Rzeszowa potwierdzają, że w poniedziałek policja została powiadomiona o włamaniu. - Na miejscu zdarzenia pracowała policyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza - przekazał podinsp. Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Rzeszów. Złodzieje ukradli 800 tys. zł. Są poszukiwani

Rzecznik KMP w Rzeszowie poinformował, że funkcjonariusze obecnie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców. Zdaniem służb, mało prawdopodobne wydaje się, by do kantoru włamała się jedna osoba.

Jak donosi portal nowiny24.pl przesłuchany został również właściciel kantoru. Przestępstwa dokonano w weekend. Kantor został zamknięty w piątek, a w poniedziałek stwierdzono włamanie.