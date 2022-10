Jerzy Urban nie żyje. Miał 89 lat

Informację o śmierci Jerzego Urbana przekazano w mediach społecznościowych tygodnika "NIE". Została ona również potwierdzona przez Gazeta.pl w samej redakcji tygodnika.

REKLAMA

Jerzy Urban urodził się 3 sierpnia 1933 r. w Łodzi. Pochodził z rodziny o żydowskich korzeniach. Jego ojciec był dziennikarzem związanego z PPS "Głosu Porannego". Gdy wybuchła wojna, rodzina przeniosła się do Lwowa. Po wojnie powrócili do Łodzi, a kilka lat później przenieśli do Warszawy. W 1951 r. Jerzy Urban zaczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, ale ich nie ukończył.

Jako dziennikarz zadebiutował w latach 50. Pisał do "Nowej Wsi", "Po Prostu", "Życia Gospodarczego" i "Polityki". Był przeciwnikiem Solidarności i jej liderów, czemu często dawał wyraz w swoich tekstach.

W latach 1981-1989 pełnił funkcję rzecznika prasowego Rady Ministrów PRL. Uznawano go za jednego z głównych autorów państwowej propagandy i cenzury. Od kwietnia do września 1989 r. był ministrem-członkiem Rady Ministrów oraz przewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Słynął z ostrej krytyki Kościoła katolickiego. Po opublikowaniu w 2002 r. artykułu "Obwoźne sado-maso" został ukarany karą 20 tys. grzywny za obrazę Jana Pawła II jako głowy państwa watykańskiego.

Urban napisał wtedy m.in.: "Nie rób widowiska z ludzkiej agonii, powściągnij więc chętkę, żeby paść na stanowisku. Choruj z godnością, gasnący starcze, albo kończ waść, wstydu oszczędź"; oraz: "Dla wzbudzania metafizycznych emocji nie trzeba żywego trupa obwozić po świecie, wlec po ulicach i stadionach. Chyba że ktoś pragnie wzniecać kult masochizmu i sadyzmu, znęcania się nad sobą i fanatyzmu".

Jego najgłośniejszym, najbardziej kontrowersyjnym tekstem był jednak ten o ks. Jerzym Popiełuszce. "W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. [...] Wyznawcy sfanatyzowanego ks. Popiełuszki nie potrzebują argumentów, dociekań, dyskusji, nie chcą poznawać, spierać się, zastanawiać i dochodzić do jakichś przekonań. Chodzi tylko o zbiorowe wylanie emocji. Ks. Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wścieklizny" - pisał na łamach tygodnika "Tu i teraz" w 1984 r.

W 2015 r. Telewizja Polsat zakończyła nadawanie kontrowersyjnego programu "Skandaliści" po tym, jak wystąpił w nim Jerzy Urban. A wystąpił przebrany za biskupa. - Ja nie lubię dzieci, a pani mi kazała włożyć strój pedofila - mówił do prowadzącej Agnieszki Gozdyry. Na antenie zapalił papierosa. Został poddany badaniu wariografem.

Tekst jest aktualizowany.