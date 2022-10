Rewolucja w polskim Kościele. Żonaci mężczyźni będą mogli rozpocząć posługę

Zobacz wideo Terlikowski: O. Ziębie wydawało się, że załatwił sprawę

Biskup kielecki Jan Piotrowski wydał komunikat w tej sprawie. Został on odczytany wiernym podczas niedzielnej mszy. "Z głoszenia Ewangelii zrodził się Kościół. W Kościele Chrystus pozostał i nadal pełni w nim swoje zbawcze dzieło. Czyni to przez ludzi, obdarzając ich różnymi charyzmatami i powołując do różnych posług w Kościele. Jedne posługi ustanawiane są przez święcenia, a więc przez sakramentalne działanie Kościoła takie, jak święcenia biskupie, prezbiteratu i diakonatu zarówno jako etapu do święceń prezbiteratu czy jako diakonatu stałego. Inne natomiast posługi powierzane są świeckim: mężczyznom i kobietom, przez obrzęd ustanowienia ich lektorami, akolitami i katechistami. Każda z tych posług ma do spełnienia w Kościele określone posłannictwo i zadania" - czytamy.

"W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu" - podkreślił biskup kielecki. Jak dodał, tradycja diakonatu stałego sięga czasów apostolskich. "To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie" - zaznaczył duchowny.

Kto może zostać diakonem stałym?

Diakonem stałym może zostać mężczyzna żonaty, nieżonaty lub wdowiec. Przed przyjęciem święceń diakonatu kandydat nieżonaty musi mieć ukończony 25 rok życia. Mężczyzna żonaty z kolei musi ukończyć 35 lat i mieć za sobą pięcioletni staż w małżeństwie. Kandydaci na diakona stałego nie mogą mieć więcej niż 65 lat.

Ks. Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach w czasie rozmowy z "Gazetą Wyborczą" podkreślił, że "oczywiście kandydaci muszą mieć nieposzlakowaną opinię i być przygotowani pod względem teologiczny". Duchowny został też zapytany o to, czy to ratunek dla Kościoła w czasie spadku liczby powołań kapłańskich. - Jedno z drugim nie ma związku. To nie jest tak, że biskup szuka jakichś rezerw. Tradycja diakonatu stałego jest długa, a biskup Jan Piotrowski myślał o nawiązaniu do niej od dobrych kilku lat - powiedział ks. Cisowski.

