Abp Jędraszewski apeluje o modlitwę za pokój w Ukrainie. "Aby ustały działania wojenne"

Arcybiskup Marek Jędraszewski zaapelował o modlitwę różańcową w intencji pokoju w Ukrainie i w intencji Polski. Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. W kościołach odprawiane są nabożeństwa różańcowe. Wspólnotowe odmówienia różańca wiąże się z uzyskaniem odpustu pod zwykłymi warunkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Abp Jędraszewski apeluje o modlitwę za Ukrainę. "Błaganie o dar sprawiedliwego pokoju dla umęczonych wojenną napaścią"

"Nadzwyczajne okoliczności obecnego czasu sprawiają, że zbliżający się miesiąc październik, jako poświęcony szczególnie czci Najświętszej Maryi Panny poprzez odmawianie Różańca Świętego, powinien stać się okazją do noszenia w sercu i powierzania Dobremu Bogu wyjątkowych intencji. Jedną z nich jest błaganie o dar sprawiedliwego pokoju dla umęczonych wojenną napaścią ze strony Federacji Rosyjskiej naszych Braci Ukraińców. Inną jest pragnienie, by w obecnych trudnych czasach modlić się w intencjach naszej Ojczyzny, aby jej teraźniejszość i przyszłość były budowane w duchu miłości i prawdy oraz w zatroskaniu o to dobro wspólne, któremu na imię jest Polska" - pisał w ubiegłym tygodniu metropolita w liście, który został odczytany we wszystkich kościołach.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Franciszek znów "diagnozuje" wojnę. "Błędem byłoby myślenie, że to western"

Metropolita krakowski prosi o modlitwę za Polskę: By był w nas duch narodowej wspólnoty

Metropolita krakowski prosi wspólnoty i wszystkich, którzy modlą się na różańcu, by pierwszą dziesiątkę tej modlitwy poświęcić w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie: - Oby Pan Bóg dał łaskę tego pokoju jak najszybciej, aby ustały działania wojenne, a naród ukraiński mógł cieszyć się tak oczekiwanym, upragnionym i niezbędnym pokojem zwłaszcza w obliczu zbliżającej się i niełatwej na ukraińskich terenach, zimy - zaznaczył metropolita krakowski.



Arcybiskup Marek Jędraszewski prosi także, by drugą dziesiątkę różańca ofiarować za Polskę: o wewnętrzny pokój, o działanie dla wspólnego dobra i unikania pomówień. - O to, aby był w nas w obliczu wielkich zagrożeń, duch narodowej wspólnoty, budowanej na wzajemnych szacunku i przebaczeniu - abyśmy wewnętrznie scaleni z pewną nadzieją szli na spotkanie niepewnej przyszłości - podkreślał metropolita krakowski.

Rosyjski raper popełnił samobójstwo. "Staliśmy się zakładnikami maniaka"