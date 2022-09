Pogoda. W kalendarzu jesień, a w Karkonoszach pierwsza śnieżyca [WIDEO]

Zaledwie tydzień temu, bo 23 września, rozpoczęła się kalendarzowa jesień, tymczasem w ostatnich tygodniach w górach można było doświadczyć prawdziwie zimowej aury. Pierwszy śnieg w Tatrach spadł już 12 września - wówczas internet obiegło zdjęcie zimowego krajobrazu Łomnicy. Z kolei 18 września po raz pierwszy biało zrobiło się na Śnieżce. Teraz zima naprawdę dała o sobie znać w Karkonoszach, gdzie przyszła pierwsza śnieżyca.

REKLAMA

Pierwszy śnieg w tym roku spadł w Tatrach. Malownicze zdjęcia szlaku

Pogoda. Pierwsza śnieżyca w Karkonoszach. "Najchłodniejszy wrzesień od 9 lat"?

Karkonoski Park Narodowy w środę opublikował nagranie, na którym uwieczniona została pierwsza w tym roku śnieżyca w górach.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Na Śnieżce najwięcej śniegu od 20 lat we wrześniu!" - napisano w czwartek na profilu Izersko-Karkonoska Pogoda. "Choć 6 cm to nie jest zawrotnie wysoka pokrywa, jest ona największa od września 2002 roku. Jednocześnie kończący się miesiąc jest o 1.7 st. chłodniejszy od normy - ostatecznie może być sklasyfikowany jako najchłodniejszy wrzesień od 9 lat" - czytamy dalej.

Co z kolejnymi dniami? W najbliższych dniach temperatura w Karkonoszach ma podskoczyć do 10 stopni Celsjusza, co oznacza, że pokrywa śnieżna szybko zniknie.

Karkonosze. Jakie warunki na szlakach?

O tym, jakie warunki panują obecnie na szlakach w Karkonoszach, można sprawdzić na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie czytamy, że na razie nie widać tam szans na złotą polską jesień. Przewidywane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przejaśnień nie będzie zbyt wielu, a jeśli będą - to najprawdopodobniej w sobotę.

Prognoza pogody. Jesień i początek zimy mogą być "cieplejsze niż zwykle"

"Warunki do uprawiania turystyki pieszej są dobre, wymagają jednak przygotowania na zmienne warunki pogodowe. UWAGA - na szlakach jest już ślisko i mokro. W partiach grzbietowych leży cienka warstwa śniegu i lodu. Dni są już wyraźnie krótsze, zatem na szlak należy wyruszyć odpowiednio wcześnie i zaplanować trasę tak, aby dotrzeć w doliny lub do schroniska o odpowiedniej porze - zmierzcha już ok. 19.00" - czytamy na stronie parku.