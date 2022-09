We wtorek w Gniewoszowie doszło do tragicznego zdarzenia. Po zakończeniu lekcji 14-letni Patryk źle się poczuł, a chwilę później stracił przytomność. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Teraz sprawę śmierci nastolatka bada prokuratura.

