Do tragicznego zdarzenia doszło wczesnym rankiem w czwartek (29 września) w Kaliszkowicach Kaliskich (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski).

REKLAMA

Wójt gm. Tarnowiec nie żyje. To trzeci wójt, który zmarł podczas kadencji

Wielkopolska. Stado byków zaatakowało parę gospodarzy. Nie żyje młody mężczyzna

"Jak ustalili policjanci: dzisiaj, około godziny 6:30 w Kaliszkowicach Kaliskich, na terenie jednego z gospodarstw, z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny, z obory nagle uwolniły się buhaje w liczbie około 11 sztuk. Biegały one po terenie posesji. Podczas zaganiania zwierząt do obory poturbowały gospodarzy. Na miejscu, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, policjanci wraz ze strażakami prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową 36-letniego mężczyzny" - zrelacjonowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 36-latka. Poszkodowana 34-letnia żona zmarłego z obrażeniami brzucha oraz stłuczeniami pleców i barku została przewieziona do szpitala - przekazał portalowi wlkp24.info dyżurny stanowiska kierowania KP PSP w Ostrzeszowie. W międzyczasie - jak podaje ostrzeszowska straż pożarna - części strażaków wraz z innymi osobami udało się zagonić byki do budynków gospodarczych.

Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie.

Pies miał otrzymać nowy dom, został powieszony. 65-latek z zarzutami