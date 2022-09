Jarosław Kaczyński ukarany "najwyższą z możliwych kar". Za obrażanie osób transpłciowych

- Musimy doprowadzić do tego, żeby powróciła prawda. Oczywiście, ktoś może się z nami nie zgadzać. Ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do godziny, jest w tej chwili wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą - mówił żartobliwym tonem podczas spotkania z wyborcami we Włocławku Jarosław Kaczyński.

- Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef, moja koleżanka czy kolega powinni się do mnie zwracać tym razem w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda, ja bym to badał, ale można - stwierdził, wyraźnie rozbawiony prezes Prawa i Sprawiedliwości. Po tej wypowiedzi publiczność zareagowała śmiechem i brawami.

Jarosław Kaczyński ukarany naganą za obrażanie osób transpłciowych

Wnioski do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego złożyły posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anita Kucharska-Dziedzic.

Monika Falej, przewodnicząca komisji, przekazała, że Prezes Prawa i Sprawiedliwości został ukarany najgorszą karą, jakie może poseł otrzymać - naganą.

"Czas pokaże, czy zostanie wygumkowana z akt posła przez marszałek Elżbietę Witek. Z jednej strony szefową posła, z drugiej strony podwładna Prezesa Prawa i Sprawiedliwości" - napisała na Twitterze posłanka Nowej Lewicy.

- Jasno daliśmy temu odpór. Powiedzieliśmy, że absolutnie nie zgadzamy się na takie zachowanie posłów, ponieważ to uderza w dobre imię Sejmu, ale też odpowiedzialności za swoje działania i poseł Kaczyński został ukarany najwyższą z możliwych kar - skomentowała na antenie TVN24 Monika Falej, posłanka Lewicy.

Za ukaraniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości było troje posłów - jeden - Jacek Świat z PiS - był "przeciw". Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska poinformowała, że Jarosław Kaczyński był dwukrotnie wzywany na środowe posiedzenie komisji, jednak się na nim nie stawił.