Poseł PiS o niesnaskach w Zjednoczonej Prawicy: Jak w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie, nawet rozwody

W czwartek odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował o tym jego szef, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Będziemy omawiać wszystkie bieżące zdarzenia, będziemy rozmawiać [...] o sporach wewnątrz rządu, więc one muszą zostać ostatecznie rozwiązane i zakończone - powiedział na antenie Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu.

REKLAMA

Jak informowało w piątek Polskie Radio, posiedzenie klubu parlamentarnego będzie poświęcone bieżącej sytuacji politycznej. Planowane jest wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS ma mówić między innymi o planach partii na najbliższe tygodnie.

Zjednoczona Prawica już nie tak zjednoczona? "Jak w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie, nawet rozwody"

Wiele mówi się o konflikcie na linii Zbigniew Ziobro - Mateusz Morawiecki. We wtorek pojawiła się informacja o tym, że z funkcją szefa kancelarii premiera ma pożegnać się Michał Dworczyk. Dużo mówi się również o zmianie szefa rządu. Według naszych ustaleń trwa w tej kwestii spór na linii Mateusz Morawiecki - Jacek Sasin. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości do decyzji o dymisji obecnego premiera nie dojdzie.

- My jesteśmy tylko ludźmi. Tak jak w każdej rodzinie zdarzają się kłótnie, nawet rozwody się zdarzają. Tak samo w partiach politycznych są napięcia, różne spojrzenia na przyszłość, na ocenę wydarzeń. Jest to naturalne - komentował Arkadiusz Mularczyk.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Nie wydaje mi się, żeby do tego doszło [dymisji Mateusza Morawieckiego - red.]. Premier w tych niełatwych, trudnych czasach wykazuje się żelazną konsekwencją, dyscypliną. Jest niezwykle pracowity. Robi co może, ale to są trudne czasy. [...] Uważam, że Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym politykiem na te trudne czasy - mówił dalej.

Zobacz wideo Arkadiusz Mularczyk gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania nie dojdzie do wielkich roszad.

- Raczej spodziewam się rozładowania atmosfery wewnętrznej i wyznaczenia kierunków na przyszłość. Pewnej mobilizacji, pokazania celów i zjednoczenia, bo to jest nam potrzebne w tych niełatwych czasach dla gospodarki, dla Polski, dla naszego otoczenia międzynarodowego. Ważne jest uspokojenie sytuacji, pokazania kierunków gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy - mówił Mularczyk.

Wybory we Włoszech. Wygrywa centroprawica. Mularczyk komentuje

Polityk PiS został również zapytany o wybory we Włoszech, które wygrała koalicja centroprawicowa. Premierem zostanie Giorgia Meloni, przewodnicząca narodowo-prawicowej partii Bracia Włosi.

- Rzeczywiście mamy takie odchylenie [...] Rzeczywiście przez wiele lat mieliśmy w Europie rządy liberalne, lewicowe. [...] Dzisiaj widzimy po Szwecji, Włochy - kolejny kraj, który idzie bardziej w kierunku ochrony, suwerenności państw. Odniesienia do tradycyjnych wartości, przede wszystkim rodziny, także chrześcijaństwa i myślę, że to jest odbicie [...] powolne, ale wydaje mi się, że systemowe i trwałe. To będzie proces, którego nie będzie można zatrzymać - mówił Mularczyk.

Według posła PiS najbliższe wybory we Francji wygra również prawicowe ugrupowanie Marine Le Pen.

- Ludzie, którzy spotykali się z polityką otwartych drzwi, na co dzień nie czują się bezpiecznie w swoim kraju. Uznali, że trzeba tę politykę zmienić - komentował polityk Prawa i Sprawiedliwości.