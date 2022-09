PiS chce przesunąć wybory samorządowe. Polacy wolą głosować w normalnym terminie [SONDAŻ]

Wybory samorządowe, zgodnie z harmonogramem powinny odbyć się za rok - jesienią 2023. Poprzednio na lokalne władze głosowaliśmy w 2018 roku. Od tego czasu obowiązuje wydłużona kadencja samorządów - zamiast czterech lat, do pięciu. Również jesienią 2023 roku wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych, a wiosną ma się odbyć głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. PiS chce zmienić termin wyborów samorządowych, tak, żeby nie nakładały się z parlamentarnymi. Co na to Polacy? Na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że większość jest przeciwna temu pomysłowi.

PiS planuje wydłużyć kadencję samorządów. Co na to Polacy?

W zeszłym tygodniu posłowie PiS złożyli projekt ustawy, która ma wydłużać kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. To oznaczałoby, że samorządowcy będą rządzić o pół roku dłużej. W ten sposób wybory samorządowe nie kolidowałyby z datą wyborów parlamentarnych. W środę rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, podczas którego projekt ma trafić pod obrady.

Według sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" większości Polaków nie podoba się pomysł przeniesienia wyborów. Prawie 57 proc. badanych jest przeciw przedłużeniu kadencji samorządów. Odpowiedzi udzielano ze świadomością, że pokrycie się terminów wyborów parlamentarnych i samorządowych może spowodować komplikacje organizacyjne.

Nieco ponad 21 proc. pytanych zadeklarowało, że ich zdaniem należy przełożyć wybory samorządowe, wydłużając kadencje władz samorządowych.

Aż 11 proc. pytanych uważa, że najlepsze rozwiązanie kolizji terminów to skrócenie kadencji Sejmu i Senatu. Ta opinia cieszy się szczególną popularnością wśród młodych - takiej odpowiedzi udzieliło 60 proc. osób przed 30.

Badanie przeprowadzono na grupie 1000 osób, w dniach 24-25 września 2022 roku metodą CAWI.

Przesunięcie daty wyborów? Polacy wolą głosować w terminie

Pomysł przesunięcia daty wyborów samorządowych nie pojawił się we wrześniu. Politycy Zjednoczonej Prawicy rozważali go już wcześniej. W czerwcu opinię Polaków na ten temat badał IBRIS. Wówczas z sondażu wynikało, że 66 proc. Polaków chce głosować w wyborach jesienią 2023 - zgodnie z planem. Za utrzymaniem terminu wyborów była większość wyborców PiS. Takie rozwiązanie wspierali także wyborcy opozycji.

