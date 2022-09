Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego odchodzi ze stanowiska po 15 latach

Cały tekst pt. "Komendant Edward Wlazło odchodzi ze Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej oddał rządowi PiS odznaczenia" można przeczytać pod tym linkiem.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", Edward Wlazło, który od 15 lat pełnił funkcję komendanta Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego, odchodzi ze stanowiska. Wlazło tłumaczy, że decyzję podjął z własnej woli i poinformował już o niej swoich przełożonych. Przekazał również, że postanowił związać swoje życie zawodowe z innym miejscem.

Przypomnijmy, że mężczyzna w czerwcu tego roku postanowił zwrócić wszystkie odznaczenia, które dostał od rządu PiS. M.in. za udział w akcji ratunkowej podczas burzy na Giewoncie latem 2019 r., przyznane przez Łukasza Szumowskiego.

Wlazło argumentował wówczas, że nie jest to dla niego "żaden zaszczyt czy też wyróżnienie, aby być posiadaczem kilku odznaczeń otrzymanych od decydentów PiS-owskiej władzy". Dodał także, że w jego ocenie "każdy rozsądny, poważny, trzeźwo myślący i dobrze wykształcony człowiek widzi, co się dzieje od momentu przejęcia władzy przez PiS do chwili obecnej".

- Nie przystoi weteranowi działań wojennych, doktorowi i kawalerowi Orderu Virtuti Civili Klasy I nosić odznaczenia od PiS-owskiej władzy - mówił "Wyborczej" Wlazło.

Kim jest Edward Wlazło?

Edward Wlazło jest weteranem działań poza granicami państwa. To uczestnik m.in. misji pokojowej i humanitarnej ONZ "UNIFIL" w Południowym Libanie i Izraelu, misji rozjemczo-rozdzielającej ONZ "UNDOF" w Syrii i Izraelu, w Afganistanie czy misji sił stabilizacyjnych NATO w krajach byłej Jugosławii na Bałkanach. Jest Kawalerem Orderu Virtuti Civili Klasy I.

Już wcześniej protestował przeciwko polityce PiS. Między innymi w 2012 roku sprzeciwiał się odznaczeniu przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Bartłomieja Misiewicza "w trybie nadzwyczajnym" złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Bariera pękła. Dolar kosztuje już 5 zł. Pierwszy raz w historii