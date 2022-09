Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla kilku nadmorskich powiatów w województwie pomorskim. Synoptycy przewidują tam opady od 30 do 40 mm.

Prognoza pogody na przełom września i października może zasmucić fanów jesiennych spacerów. Zgodnie z radarem pogodowym opublikowanym na stronie wxcharts.com czeka nas ochłodzenie. W środę i w czwartek temperatura w Polsce będzie wynosić od 10 do 14 stopni, z kolei w piątek będzie odrobinę cieplej. Miejscami termometry wskażą 16 stopni.

W środę opady deszcze prognozowane są we wschodniej części Polski. W czwartek deszczowo będzie na południowym wschodzie kraju, a przelotnie popada na północnym zachodzie oraz na zachodzie. W piątek intensywne opady deszcze są prognozowane w województwie małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Natomiast według radaru pogodowego dostępnego na stronie windy.com w weekend najcieplej będzie na południu Polski. Tam termometry wskażą nawet 17 stopni. W pozostałych częściach kraju temperatura będzie się wahać od 11 do 15 stopni. Najchłodniej ma być w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Podobnie będzie w niedziele. Na południu temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni, w centrum będzie od 15 do 13 stopni, a na północy od 15 do 11 stopni. Ponownie najzimniej będzie w północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają także miejscowe przymrozki.

W weekend będzie deszczowo. W sobotę ma padać w centrum i na wschodzie, kraju, a także w południowo-wschodniej Polsce. W niedzielę czeka nas jeszcze więcej opadów deszczu. Od rana będzie padać w zachodniej części polski, w ciągu dnia deszczowe chmury będą przesuwać się w kierunku wschodu. Przelotnie będzie padać niemal w całej Polsce.