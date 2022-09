W poniedziałek 26 września policjanci ze Sztumu (woj. pomorskie) zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który od 10 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna próbował uniknąć zasądzonej kary dwóch tygodni więzienia.



Sztum. 40-latek unikał pobytu w więzieniu za niepłacenie alimentów

W poniedziałek po południu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie zatrzymali 40-latka, który od 2012 roku był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Przez cały ten czas ukrywał się poza granicami kraju. Jednak gdy przyjechał na teren powiatu sztumskiego, policjanci otrzymali niezbędne informacje i zatrzymali mężczyznę w miejscowości Waplewo Wielkie. "Zgodnie z postanowieniem kwidzyńskiego sądu, który wydał za nim list gończy, został on zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu przez sąd karę" - informuje asp. szt. Karolina Kosmowska z KPP w Sztumie.

Obowiązek alimentacyjny - co oznacza?

Niealimentacja jest traktowana w Polsce jako przestępstwo opisane w art. 209 kodeksu karnego. Polega ono na uchylaniu się przez sprawcę od obowiązku alimentacyjnego. Do przestępstwa dochodzi wtedy, gdy łączna suma zaległości jest równowartością co najmniej trzech świadczeń okresowych lub jeśli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi trzy miesiące. Od 31 maja 2017 r. przestępstwo to ma typ kwalifikowany informuje mazowiecka policja. "Pod pojęciem uchylania się należy rozumieć złą wolę sprawcy, który pomimo posiadanych możliwości finansowych nie chce łożyć na utrzymanie uprawnionego. Stan taki musi się utrzymywać przez dłuższy czas. Do 30 maja 2017 r. by został spełniony warunek uporczywości, konieczne było zdaniem Sądu Najwyższego, by sprawca nie wpłacił trzech kolejnych rat alimentów" - podaje mazowiecka policja.

