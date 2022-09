- Z matką nie ma logicznego kontaktu - przekazał portalowi Czas Chojnic Piotr Wroński, zastępca dyrektora ds. medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach (woj. pomorskie). Jak pisał we wtorek rano serwis chojnice.naszemiasto.pl, 14-latka jeszcze nie została przesłuchana. Jej dziecko, kiedy trafiło w ręce lekarzy, miało ranę szyi. Zostało przewiezione do Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Gdańsku.

Chojnice. 15-latka urodziła w domu. Nie ma z nią kontaktu

- Zdarzenie zaistniało, wszystko na to wskazuje, na terenie gminy Przechlewo - powiedział w poniedziałek (26 września) lokalnym mediom Mariusz Radomski, prokurator rejonowy w Człuchowie. - 14-letnia dziewczyna urodziła dziecko dziś rano. Jesteśmy w trakcie ustalania, co się potem wydarzyło. Dostałem informacje o obrażeniach noworodka, ale nie mam jeszcze ich zweryfikowanych, więc trudno się odnieść, jakie one rzeczywiście są.

Wicedyrektor Piotr Wroński ze szpitala w Chojnicach mówił z kolei: - Noworodek był wydolny oddechowo i krążeniowo, z raną ciętą szyi.

Portal Radia Weekend FM, powołując się na Wrońskiego, przekazał, że rana na szyi dziecka ma długość ok. 10 cm.



Nastoletnia matka jest w złym stanie. Nie ma z nią kontaktu. - Kobieta została zaopatrzona ginekologicznie. Jest pod opieką psychiatry i psychologa - powiedział wicedyrektor Wroński.

Nie wiadomo, jak doszło do zranienia dziecka, co się wydarzyło podczas domowego porodu czy też po porodzie. Całą sprawę będzie wyjaśniała prokuratura w Człuchowie oraz sąd rodzinny. Prokuratura prowadzi już postępowanie w sprawie obcowania płciowego z nieletnią poniżej 15. roku życia.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

