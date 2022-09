Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty, a wraz z nim szereg zmian. Już w środę (28 września) zmierzą się z nimi uczniowie ostatnich klas szkół średnich i przystąpią do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule. Dzień później (29 września) sprawdzą się z matematyki, a ostatniego dnia miesiąca (30 września) odpowiedzą na pytania z języka obcego nowożytnego.

Matura próbna 2023. Uczniów czekają nowości

Po raz pierwszy do matury przystąpią uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe i cztero- lub pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe. Czeka ich sporo nowości. Najbardziej zauważalne zmiany zaszły w egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym:

czas na rozwiązanie zadań maturalnych wynosi 240 minut (dotychczas wynosił on 170 minut),

uczeń dostaje dwa arkusze (dotychczas był tylko jeden),

arkusz nr 1 to część testowa podzielona na zagadnienia o nazwie "Język polski w użyciu. Test" oraz "Test historycznoliteracki",

w arkuszu nr 2 uczniowie będą musieli napisać wypracowanie.

Arkusz podzielony na części nie jest żadnym novum dla maturzystów. Formuła obowiązuje od 2021 roku. - Zmianę wprowadzono z powodów techniczno-organizacyjnych. Chodziło o to, aby jednego arkusza nie sprawdzał jeden egzaminator, tylko zostało to podzielone pomiędzy dwóch egzaminatorów. To, co obowiązywało w 2021 i 2022 roku będzie obowiązywało w roku 2023 - mówi w rozmowie z "Super Expressem" dyrektor CKE dr Marcin Smolik.

Czarnek i pomysł na przedmiot. "Nowość na skalę dotąd niespotykaną"

Matura ustna z języka polskiego. Pytania jawne i niejawne

Egzamin ustny w 2023 roku będzie trwał 30 minut. Przystępujący ma 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi ustnej i 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed komisją. Zgodnie z nową formułą uczeń musi odpowiedzieć na dwa pytania - pierwsze z puli tzw. pytań jawnych, które zostały opublikowane we wrześniu 2021 roku, a drugie, niejawnych.

- To mogą być trzy rodzaje zadań. Pierwszy - w których jest fragment czy to tekstu literackiego, wiersza bądź dramatu. Zdający ma pewne zagadnienie, musi się odnieść do tego fragmentu i do innego dowolnego tekstu kultury. Drugi rodzaj tych zadań to są zadania, które zawierają reprodukcje obrazu, architektury, sztuki i wówczas należy się odnieść do tego materiału, jak i do tekstu literackiego. Trzeci rodzaj zadań dotyczy szeroko rozumianego języka i kultury polskiej. Tutaj zdający może się odnieść do tekstów kultury lub do własnych doświadczeń - wyjaśnia dr Smolik.

- Trzecia część egzaminu, podobnie jak obecnie, rozmowa z nauczycielami zespołu przedmiotowego, na temat tego, co egzaminujący powiedział. Przynajmniej jedno pytanie od nauczycieli musi wymagać od zdającego osobistego odniesienia się do omawianego problemu - dodaje dyrektor CKE.

Szerszy zakres materiału

Na poziomie podstawowym zakres materiału jest nieco szerszy niż w obecnej podstawie programowej i wymaganiach egzaminacyjnych. - Zarówno podstawa programowa, jak i wymagania egzaminacyjne wskazują na szerszy zakres lektur obowiązkowych i szerszy katalog umiejętności, które na egzaminie mają być sprawdzane. To rzeczywiście sprawia, że egzamin w formule 2023 będzie nieco trudniejszy niż w formule 2015 - dodaje dyrektor CKE.

