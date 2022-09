Jaka pogoda będzie w tym tygodniu? IMGW: Deszcz, mgły, a nawet lokalne burze

W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtował układ niskiego ciśnienia, który przywędruje do nas znad Morza Norweskiego i sprowadzi wilgotne powietrze z północy - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza długoterminowa. Początek zimy będzie cieplejszy od normy

Jaka będzie pogoda w tym tygodniu?

Zachmurzenie we wtorek będzie umiarkowane i duże. Możliwy przelotny deszcz i lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni w zachodniej części kraju do 18 na wschodzie. Chłodniej tylko w kotlinach sudeckich - około 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Do godz. 10 będą obowiązywać ostrzeżenia przed gęstą mgłą w całej południowo-wschodniej Polsce.

W środę duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry wskażą od 12 do 17 stopni, a na obszarach podgórskich 11. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Czwartek i piątek przeważnie pochmurne, ale z szansą na większe przejaśnienia. Miejscami prognozowany jest przelotny deszcz. Jak zapowiada IMGW, intensywnych opadów mogą spodziewać się zwłaszcza mieszkańcy Opolszczyzny i Górnego Śląską - niewykluczone, że synoptycy wydadzą alerty pogodowe dla tych regionów.

Temperatura podobna jak w poprzednich dwóch dniach - od 12-13 do 17 stopni. Chłodniej będzie jedynie w okolicy Karpat - około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, nad morzem nieco silniejszy - w porywach do 60 km/h.

W weekend nadal będzie pochmurnie, ale z przejaśnieniami. W sobotę na zachodzie wystąpią jednostajne opady deszczu, a na pozostałym obszarze popada tylko przelotnie. W niedzielę przelotne opady deszczu w całym kraju. Temperatura wyniesie od 13 do 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.