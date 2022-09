Brama przygniotła trzyletniego chłopca. Śledztwo prokuratury. "Tragedia i nieszczęśliwy wypadek"

Jak informowaliśmy w niedzielę, do tragicznego zdarzenia doszło na terenie gminy Ksawerów w województwie łódzkim. Trzyletni chłopiec został przygnieciony przez automatyczną bramę. Na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala w Łodzi. Chłopiec był w stanie krytycznym. Zmarł w szpitalu wskutek odniesiony obrażeń.

Tragedia w gminie Ksawerów. Prokuratura: Nieszczęśliwy wypadek, ustalenia trwają

- Trzylatek prawdopodobnie jechał na tylnym siedzeniu, gdzie znajdował się także niewielki pies. Po otwarciu drzwi zwierzę wybiegło z samochodu i przez zamkniętą bramę w miejscu zamontowania silnika napędowego przedostało się na teren posesji. Najprawdopodobniej chłopiec pobiegł za nim, próbując także przejść przez bramę. W tym czasie brama zaczęła się otwierać - przekazał cytowany w tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Automatyczna brama przygniotła trzylatka. Chłopiec nie żyje

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że mechanizm bramy uruchomił 25-letni partner ciotki chłopca. - Mężczyzna chciał umożliwić odwiedzającym wejście na teren posesji. Dziecko zostało wciągnięte pomiędzy bramę, a słupek ją prowadzący. Mężczyzna usłyszał krzyk. Pobiegł w stronę bramy i gdy zobaczył, co się dzieje, wrócił do domu, by odłączyć bezpieczniki - wyjaśnia prok. Kopania. Jak dodaje, "wstępne ustalenia wskazują, że nie było możliwości zablokowania jej dalszego otwierania się przy użyciu pilota". - Planowana jest sądowo-lekarska sekcja zwłok chłopca. Niewątpliwie można mówić o tragedii i nieszczęśliwym wypadku. Ustalenia trwają, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do ewentualnej odpowiedzialności karnej - podkreśla.

Śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

