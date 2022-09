Od poniedziałku obywatele Rosji nie mogą wjeżdżać do Polski w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska przekazała w rozmowie TVP Info, że do tej pory z granicy odesłano około 70 Rosjan. Osoby te - dodała - są przez funkcjonariuszy informowane o podstawie tej decyzji i o tym, że muszą wrócić do Rosji.

