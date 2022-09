W Tczewie w ciągu zaledwie kilku dni doszło do zatrzymania trzech osób podejrzewanych o niecodzienne kradzieże. We wtorek ze sklepu złodziej ukradł 18 kaw i koszyk sklepowy. Z kolei w środę mężczyzna włożył do bankomatu znalezioną kartę i wypłacił 13 złotych. W poniedziałek natomiast policja zatrzymała 19-latka w sprawie kradzieży roweru, jak się okazało to nie jedyna kradziona rzecz, jaką znaleźli podczas przeszukania mundurowi.

