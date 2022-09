Koniec "trzódki" Żakowskiego w TOK FM. "Ktoś powiedział: 'Do śmierci'. I tak zostało"

Członkami piątkowej porannej "trzódki" w programie Jacka Żakowskiego w TOK FM od 2003 r. byli prof. Wiesław Władyka, Tomasz Wołek i Tomasz Lis. W lipcu Tomasza Lisa zastąpiła dziennikarka "Krytyki Politycznej" Agnieszka Wiśniewska.

W związku ze śmiercią Tomasza Wołka Jacek Żakowski ogłosił koniec dotychczasowej formuły programu. W piątek w studiu zagościli Agnieszka Wiśniewska i Wiesław Władyka.

- To była uroczysta umowa. Nie pamiętam daty, ale już okrzepliśmy w tym gronie i zastanawialiśmy się, jak długo to może trwać. Ktoś powiedział: "Do śmierci". I tak zostało - mówił Żakowski w rozmowie z "Presserwisem". Na razie nie wiadomo, w jakiej formule będą odbywały się kolejne audycje.

Tomasz Wołek nie żyje

Tomasz Wołek zmarł w środę w wieku 74 lat. Był dziennikarzem sportowym i politycznym, komentował także to, co dzieje się na świecie. Od 1990 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego dziennika "Życie Warszawy, a w latach 1993-1995 był jego redaktorem naczelnym. W 1996 został redaktorem naczelnym nowego dziennika "Życie" - funkcję sprawował do 2001 roku i ponownie, po reaktywacji czasopisma, w latach 2004-2005.

Tomasz Wołek nie żyje. Dziennikarz i publicysta miał 74 lata

Publikował w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej" i "Polityce". Od 19 lat był stałym piątkowym gościem audycji Jacka Żakowskiego. Był autorem kilku książek o tematyce katolickiej, jak również prac poświęconych piłce nożnej (zwłaszcza południowoamerykańskiej).

W 1997 roku został wyróżniony Nagrodą Kisiela, a 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Lis od czerwca poza TOK FM

Z kolei w czerwcu w piątkowej audycji Jacka Żakowskiego przestał pojawiać się były redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. Miało to związek z artykułem Wp.pl zatytułowanym "'Płakałam, miałam ataki paniki'. Ujawniamy zarzuty podwładnych wobec Tomasza Lisa. Dlaczego zwolniono naczelnego 'Newsweeka'?". Autor tekstu przytaczał rozmowy z kilkudziesięcioma współpracownikami Lisa i sytuacje, w których, ich zdaniem, dochodziło do mobbingu.

Tomasz Lis na razie nie wraca do TOK FM. Radio nie zmieniło decyzji

- Zestaw półprawd, ćwierćprawda, rozdmuchanych, poprzekręcanych, opartych na zeznaniach i wyznaniach dwóch osób, które według mnie w stu procentach zasadnie usunąłem z redakcji. I dzisiaj zrobiłbym dokładnie to samo - komentował w czerwcu publikację portalu Wp.pl Tomasz Lis w TOK FM.

W sierpniu rzeczniczka prasowa Agory Agata Staniszewska informowała, że "nie zaszły żadne okoliczności, które skłaniałyby redakcję Radia TOK FM do zmiany decyzji".

