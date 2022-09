"GW": Kandydatka na szefową ECS ma związki z prorosyjskim komitetem. Gdańsk pisze do ABW

"W związku z opublikowanymi 22 września br. informacjami 'Gazety Wyborczej Trójmiasto', popartymi konkretnymi dowodami, że kandydatka na dyrektora ECS, pani Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz jest członkiem władz Polskiego Komitetu Słowiańskiego, a zatem działaczką proputinowskiej organizacji w Polsce, miasto Gdańsk zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o objęcie specjalnym nadzorem trwającej procedury konkursowej na dyrektora ECS" - czytamy w komunikacie gdańskiego ratusza.

Miasto Gdańsk chce nadzoru ABW nad wyborem szefa ECS

Samorząd podkreśla, że "jest szczególnie zaniepokojone próbą wpłynięcia na komisję konkursową i promowaniem tej kandydatury przez posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kacpra Płażyńskiego oraz miejskich radnych z nim powiązanych".

Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz poinformowała o kandydowaniu na dyrektorkę Europejskiego Centrum Solidarności 15 września podczas konferencji prasowej, w obecności posła PiS Kacpra Płażyńskiego. - To jest wyzwanie, na które mnie namówiono, jako że byłam przewodniczącą rady miasta Gdańsk i mam doświadczenie samorządowe - mówiła. Głównym tematem spotkania z mediami nie był konkurs na szefa ECS, a zagadnienia związane z siedzibą Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność", którego przedstawicielką jest Grabarek-Bartoszewicz.

Polski Komitet Słowiański gratuluje Łukaszence i Putinowi

W czwartek 22 września trójmiejska "Gazeta Wyborcza" opisała inną działalność kandydatki na dyrektorkę Centrum. Według dziennika Grabarek-Bartoszewicz od 2018 roku jest członkiem rady krajowej Polskiego Komitetu Słowiańskiego. PKS, jak czytamy na stronie organizacji, powstał w 1998 roku na "VII Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze". Powołano go wraz "z Komitetami Słowiańskimi innych Państw Słowiańskich i Międzynarodowym Komitetem Słowiańskim".

Organizacja jest jawnie prorosyjska. Na jej stronie internetowej wciąż można znaleźć list do Władimira Putina z gratulacjami w związku z "ponownym wyborem na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej". Pismo zostało opublikowane w języku polskim i rosyjskim. List w podobnym tonie "skierowano" do Alaksandra Łukaszenki po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. W innym oświadczeniu natomiast zawarto krytykę obecności w Polsce wojsk USA i "innych wojsk NATO".

"Nie ukrywam, że jestem Słowianką"

- A widział pan mój podpis pod tymi dokumentami? Nie rozumiem tego typu pytań. Nie ukrywam, że jestem Słowianką. Polityka prosłowiańska powinna być prowadzona. A w sprawie tej wojny powinniśmy zachować zdrowy rozsądek - odpowiedziała Grabarek-Bartoszewicz na pytanie dziennikarza "Gazety Wyborczej" o listy i oświadczenia na stronie PKS. Podkreśliła, że "suwerenność polega na tym, że promuje się własne wojsko".

Dziennik podaje ponadto, że kandydatka na dyrektorkę ECS zaprzeczyła, jakoby zasiadała w radzie krajowej organizacji, choć jej nazwisko widnieje w rejestrze sądowym PKS. "Wyborcza" przypomina, że Grabarek-Bartoszewicz w kwietniu tego roku sprzeciwiała się nadaniu skwerowi w Gdańsku imienia bohaterów Mariupola.

Płażyński: Skieruję sprawę do prokuratury

Poseł PiS Kacper Płażyński przekonuje, że "ani jednym słowem" nie promował kandydatury Grabarek-Bartoszewicz. "Nie wiedziałem, że ta osoba będzie na konferencji, nie organizowałem konferencji, konferencja dotyczyła usunięcia z ECS Stowarzyszenia Inwalidów Solidarność i to Stowarzyszenie ją organizowało" - napisał. "W związku z tym, że władze miasta Gdańsk i dziennikarz 'Gazety Wyborczej' Krzysztof Katka celowo pomawiają mnie, dziś skieruję sprawę do prokuratury. To nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To zwyczajne ordynarne kłamstwa" - napisał.

Miasto Gdańsk w swoim oświadczeniu podkreśla, że ECS "odgrywa szczególną rolę, przedstawiając polską narrację związaną ze zmianami polityczno-gospodarczymi po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i konsekwencji rozpadu Związku Radzieckiego". "Jak wiemy Władimir Putin publicznie marzy o powrocie do czasów sprzed rozpadu ZSSR" - czytamy.