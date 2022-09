Dąbrowa Górnicza. Wybuch w koksowni. Są doniesienia o rannych

Zobacz wideo O ile może wzrosnąć rachunek za gaz, jeśli nie będzie interwencji rządu?

Zgłoszenie o eksplozji wpłynęło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ok. godz. 14.50. Jak przekazał stacji RMF FM oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP asp. mgr Stefan Flasza, na terenie Koksowni Przyjaźń częściowemu zawaleniu uległ jeden z budynków. Powybijane są też szyby.

- Na miejscu działa w sumie ok. 15 zastępów PSP i OSP oraz zakładowej straży pożarnej. Zadysponowany jest również LPR oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego - przekazał Flasza.

W wyniku eksplozji poszykowanych zostało pięć osób. Są one głównie osoby poparzone. Nie wiadomo co spowodowało wybuch - czy był to silos, czy piec.

