O północy - 23 września - rozpocznie się kalendarzowa jesień, a kilka godzin później, o 3:03 - astronomiczna. Wówczas nastąpi tak zwana równonoc jesienna, co oznacza, że dzień i noc będą trwały tyle samo. Z każdym kolejnym dniem noce będą się robić coraz dłuższe.

Jesień w Polsce. Co nam przyniesie? W niedzielę nawet ponad 20 stopni Celsjusza

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że początek jesieni zapowiada się pogodnie, miejscami temperatura może przekroczyć 20 stopni. - Możemy spodziewać się coraz wyższych wartości temperatury, w sobotę do 18 stopni, natomiast w niedzielę na zachodzie nawet do 21 stopni. Jednakże już w poniedziałek od południa zacznie wkraczać front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i niższą temperaturę do około 15 stopni. We wtorek ochłodzi się w całym kraju - zapowiedział Walijewski.



Prognoza pogody. Rzecznik IMGW mówi, czego się spodziewać z nadejściem jesieni

Rzecznik IMGW poinformował także, że zagraniczne modele sezonowe wskazują, że jesień w Polsce ma być z temperaturą powyżej normy, polskie prognozy nieco się różnią. - Według prognoz specjalistów z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, temperatura i opady będą w normie, zatem możemy spodziewać się polskiej złotej jesieni - podsumował.

Walijewski dodał, że należy pamiętać, że jesień to czas przechodzenia niżów nad północną częścią Europy, co oznacza, że częściej będą pojawiały się deszczowe i wietrzne dni. Należy spodziewać się także mgieł, przymrozków oraz oblodzenia nawierzchni dróg.

