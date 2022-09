Wrocławska prokuratura oskarżyła chirurga o narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W marcu 2019 roku sąd uniewinnił Dariusza R. Taki sam wyrok zapadł w sądzie drugiej instancji - przypomina portal tvn24.pl.

Sąd Najwyższy oddalił skargę Zbigniewa Ziobry

Sąd Najwyższy wznowił proces w sprawie chirurga, po tym jak w 2021 roku zainteresował się nią Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który w trybie nadzwyczajnym zaskarżał wyroki sądów. 21 września Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargę Ziobry.

- To, co jest kluczowe w tej sprawie, to ocena zachowania uniewinnionego z punktu widzenia możliwości, ocena tego, czy dochował wymaganej staranności. Z wyjaśnień obwinionego wynika, że po zakończonej operacji umieszczał w jamie brzusznej swoją rękę. Uniewinniony nie tylko próbował wyczuwać ciała obce, ale też kontrolował wzrokiem pole operacyjne - powiedział prowadząca sprawę sędzia Maria Szczepaniec. Wyrok Sądu Najwyższego nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Chirurg zaszył dwie chusty w ciele Irenausza N.

Do zaszycia dwóch chust o wymiarach 70/70cm w ciele 78-letniego Ireneusz N. doszło podczas operacji przeprowadzanej 8 sierpnia 2012 roku w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (obecnie jest to Uniwersytecki Szpital Kliniczny) przez chirurga Dariusz R. Mężczyzna miał wycinany guz nowotworowy. 78-latek w wyniku zaszycia chust cierpiał przez kilka miesięcy, w końcu lekarzom udało się ustalić przyczyny bólów. Wówczas zdecydowano się na operację, podczas której miały zostać wyciągnięte zaszyte chusty. Zabieg ich usunięcia został zlecony Dariuszowi R., który wcześniej przeprowadzał operację. Jak donosi "Gazeta Wrocławska", w wyniku operacji wystąpiły powikłania, a Irenausz N. trzykrotnie trafił na stół operacyjny. Mężczyzn zmarł 13 maja 2013 roku, z powodu ostrej niewydolności wielonarządowej.

