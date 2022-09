Putin ogłasza mobilizację. Komorowski: To przyznanie się do porażki. Operacja specjalna spaliła na panewce

Władimir Putin przekazał, że w środę 21 września w Rosji rozpoczyna się częściowa mobilizacja. O decyzji poinformował już parlament. - Tylko obywatele, którzy są w rezerwie, będą podlegać poborowi - powiedział Putin. Nakazał również ustalić status ochotników i milicji Donbasu.

Bronisław Komorowski o mobilizacji w Rosji: To przyznanie się do porażki

Zdaniem byłego prezydenta deklaracja Władimira Putina to przyznanie się do porażki.

- Ten medal ma dwie strony. Po pierwsze, Ukraina będzie miała na głowie liczniejszą liczbę rekrutów armii rosyjskiej. Z drugiej strony społeczeństwo rosyjskie będzie dostawało informację od swoich własnych synów, ojców, braci o tym co się dzieje, że to jest prawdziwa wojna, a nie operacja specjalna - stwierdził Bronisław Komorowski.

- Ta mobilizacja to jest w pewnej mierze przyznaniem się do porażki, że jego operacja specjalna spaliła na panewce - mówił.

- Ukraina ma się czego obawiać. Zachód blefowania Putina według mnie nie powinien się bać, aż tak bardzo. Putin próbuje, szachuje. Straszy świat zachodni użyciem broni atomowej od dawna - kontynuował Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski: Putin przegrywa wojnę. Nie osiągnął zakładanych celów

Samozwańcze Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe ogłosiły referenda o przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej, które potrwają pięć dni, a rozpoczną się już w najbliższy piątek.

- To nie jest nic nowego. Wiadomo, że Rosja Putina miała takie plany, żeby przeprowadzić referenda […], żeby zyskać pozór akceptacji ze strony mieszkańców. Tyle, że część z tych okupowanych terytoriów została przez Ukraińców odbita, odzyskana. [...] Myślę, że skończy się to słabą frekwencją, bo Ukraina będzie wzywała do bojkotu tych referendów - komentował Komorowski. - Rosja, już dawno twierdziła, że okupowana tereny, np. Krym, należą do niej. Tutaj się naprawdę nie wiele zmienia. To będą pozorne argumenty […]. Wszyscy wiemy, że to jest blef. Putin mówi, straszy, ale przegrywa tę wojnę. Nie osiągnął zakładanych celów. - stwierdził.

Po spotkaniu liderów opozycji. Komorowski: Widać, że inicjatywa chwyciła

We wtorek liderzy opozycji uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez byłych prezydentów - Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Jego hasłem przewodnim było "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski". Wśród uczestników spotkania byli wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący PO Donald Tusk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polska 2050 Szymon Hołownia. Na spotkaniu był także ambasador USA w Polsce.

- Nie sądzę, żeby to był koniec. Będziemy kontynuowali z prezydentem Kwaśniewskim tego rodzaju inicjatywę. Widać, że ona chwyciła - mówił nam w środę Bronisław Komorowski, komentując spotkanie.

- Oni [liderzy partii opozycyjnych – red.] mieli możliwość wygłoszenia swoich tez. […] Całe to spotkanie miało na celu pokazanie opinii publicznej wszystkich tych liderów razem oraz przekonanie ich samych, że można nie tak trudno znaleźć obszary ważne strategicznie dla Polski, a dostępne do porozumienia między siłami politycznymi. Partie polityczne są skazane na ciągłą konkurencję, ale można pokazać takie obszary życia politycznego, problemów politycznych, gdzie jest łatwiej, albo trudniej znaleźć jakiś konsensus - stwierdził były prezydent.

Włodzimierz Czarzasty podczas wystąpienia stwierdził, że opozycja powinna być odpowiedzialna i rozmawiać ze sobą. - Nie jest najważniejsze, czy będzie lista jedna, czy dwie, czy trzy. Ważne jest to, by te listy były zwycięskie, by odsunąć PiS od władzy - oświadczył. Jak wskazał, "polskie rodziny w ostatnich miesiącach ostatecznie dostrzegły, że PiS nie zapewni im bezpieczeństwa". - Patrzę więc w stronę opozycji z nadzieją - musimy współpracować, wykazywać się rozsądkiem i umiarem, by nie zawieść tych nadziei. Bezpieczeństwo to współpraca - mówił wicemarszałek Sejmu.

Wystąpienie jednego z liderów Lewicy nie do końca jednak spotkało się z pozytywnym odzewem wśród liderów opozycji.

- Nikt nie lubi być dociskany do ściany i zmuszany do jakichś deklaracji. Takie rzeczy się przygotowuje, rozmawia, uzgadnia i dopiero potem się je zgłasza i to razem, a nie osobno - skomentował deklarację Czarzastego, Komorowski.

- Ja uważam, że dziś ważniejsze jest nie deklarowanie czegokolwiek, tylko realne przygotowanie takiego minimum dla partii, które po wyborach będą miały okazje współtworzyć rząd. Po klęsce, jak zakładam Prawa i Sprawiedliwości - mówił dalej prezydent.