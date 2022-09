Piotr Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień. Mamy oświadczenie. "To się nigdy nie powinno wydarzyć"

We wtorek portal tvp.info przekazał, że Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał wyrok ws. Piotra Kraśki. Z ustaleń serwisu wynika, że dziennikarz, który odpowiadał za prowadzenie samochodu bez uprawnień, ma zapłacić karę 100 tys. zł i pokryć koszty procesu sądowego.

Piotr Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień. "To się nigdy nie powinno wydarzyć"

Gazeta.pl zwróciła się do Piotra Kraśki po komentarz w tej sprawie. "To się nigdy nie powinno wydarzyć. Nigdy nie powinienem prowadzić bez prawa jazdy. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem i bardzo, bardzo przepraszam" - napisał w krótkim oświadczeniu.

Jak opisywały media, w sierpniu 2016 roku w miejscowości Myszyniec (woj. mazowieckie), jadący bmw Kraśko został zatrzymany przez patrol policji. Kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, ponieważ stracił je w 2014 r. Prokuratura podała, że dziennikarz przyznał się do winy i skorzystał z przysługującemu mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Piotr Kraśko wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych.

TVP Info: Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień. Sąd surowo go ukarał

Stołeczni śledczy chcieli, żeby wyrok w sprawie zapadł bez przeprowadzenia rozprawy. Prokuratura chciała wymierzenia kary grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 500 zł, czyli łącznie 100 tys. zł. Proponowana kara została wcześniej uzgodniona z oskarżonym. Taki też wyrok zapadł w poniedziałek w Ostrołęce - podaje tvp.info. Oprócz tej kwoty Kraśko poniesie koszty sądowe.

Media relacjonowały, że to nie pierwszy raz, gdy Piotr Kraśko zignorował przepisy zabraniające mu prowadzić samochód. W grudniu ub. r. dziennikarz został zatrzymany podczas jazdy bez uprawnień. Dostał wówczas karę grzywny w wysokości 7,5 tys. złotych i roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, bo uznała go za zbyt niski. Sąd utrzymał jednak wyrok w mocy. Media podawały wówczas, że Kraśko miał już dwa razy odbierane prawo jazdy - w 2009 i 2014 r.

