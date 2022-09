Malwina Chmara to nastoletnia aktywistka z Bydgoszczy. W zeszłym roku próbując zatrzymać straż graniczną wywożącą Irakijczyków do zamkniętego ośrodka, przykleiła się do jednej z furgonetek. Została oskarżona o zniszczenie mienia. Karę zapłacą jej rodzice. - Miałam szczęście, że klej jeszcze nie całkiem zasechł, bo zerwaliby mi skórę - mówi nam Malwina, która siłą została odklejona od samochodu.

3 Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl