Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska wspominała wizytę królowej Elżbiety II w Polsce w 1996 roku. Podczas oficjalnej kolacji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, miała okazję z nią porozmawiać i zasugerować, jak powinna poprawnie wymówić jej nazwisko.



Elżbieta II we wspomnieniach Jolanty Kwaśniewskiej. "Królowa strasznie się śmiała"

Podczas wizyty królowej w Polsce w 1996 roku wiele osób chciało wziąć udział w uroczystej kolacji, aby poznać monarchinię, relacjonowała w "Kropce nad i" w TVN24 Jolanta Kwaśniewska. - Pamiętam, że stoliki były ustawione w formie grzebienia. Więc był główny stół i dodatkowe osoby siedziały w trzech rzędach. Królowa na początku miała swoje wystąpienie - wspominała Jolanta Kwaśniewska.

Nieco wcześniej królowa zapytała ówczesną pierwszą damę, jak powinna wymawiać jej nazwisko i spróbowała kilka razy bez większych sukcesów. - Wasza wysokość na pewno wie, jaki dźwięk wydają kaczki. Kaczka mówi: kwa, kwa, kwa. To jest pierwsza część mojego nazwiska - opowiadała była pierwsza dama. - Jestem Kwaśniewska. Królowa strasznie się śmiała i powiedziała, że pomogło. I rzeczywiście, pięknie wymieniła moje nazwisko - relacjonowała Jolanta Kwaśniewska podczas rozmowy w studiu TVN24. Pokazała również szal, który dostała wtedy od królowej Elżbiety II.

Elżbieta II spotkała się z Aleksandrem Kwaśniewskim kilka razy

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski kilka razy spotkał się z królową Elżbietą II. Był gościem w Buckingham Palace, a także przyjął królową w Warszawie. Mieli też okazję spotkać się w rocznicę lądowania aliantów w Normandii. W programie Polsat News "Gość Wydarzeń" również odniósł się do spotkania z królową. - Była szczególną osobą, miałem okazję ją poznać. Ona łączyła w sobie tę dystynkcję monarchii, powagę, cały rytuał, z bardzo sympatyczną bezpośredniością. To było coś ujmującego. To ludziom się podobało - wspominał Aleksander Kwaśniewski.

