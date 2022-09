TVP Info: Piotr Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień. Sąd w Ostrołęce surowo go ukarał

O wyroku informuje portal tvp.info. Redakcja Gazeta.pl próbowała skontaktować się Piotrem Kraśką, na razie bezskutecznie. Dziennikarz był oskarżony o przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. Posiedzenie odbywało się w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.

Piotr Kraśko skazany za jazdę bez uprawnień

Portal podaje, że "chodzi o zdarzenie z 19 sierpnia 2016 r. W miejscowości Myszyniec (woj. mazowieckie), prowadząc auto marki bmw, Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol policji". Kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, ponieważ stracił je w 2014 r. Prokuratura podała, że dziennikarz przyznał się do winy i skorzystał z przysługującemu mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Piotr Kraśko wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych.

Stołeczni śledczy chcieli, żeby wyrok w sprawie zapadł bez przeprowadzenia rozprawy. Prokuratura chciała wymierzenia kary grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 500 zł, czyli łącznie 100 tys. zł. Proponowana kara została wcześniej uzgodniona z oskarżonym. Taki też wyrok zapadł w poniedziałek w Ostrołęce - podaje tvp.info. Oprócz tej kwoty Kraśko poniesie koszty sądowe.

Portal przypomina, że Kraśko złamał zakaz prowadzenia samochodu również innym razem. W grudniu 2021 r. w mediach pojawiła się informacja, że dziennikarz został zatrzymany, kiedy prowadził samochód, choć nie miał do tego uprawnień. Wtedy ukarano go grzywną w wysokości 7,5 tys. zł i dostał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał.

8 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Kraśce do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Dziennikarz został oskarżony o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a kk.). Za zarzucany czyn dziennikarzowi groziła grzywna albo ograniczenie lub nawet pozbawienie wolności do dwóch lat.

