Na stronach kuratoriów oświaty pojawiła się ankieta, do której wypełnienia zachęcani byli uczniowie w wieku 13 i 14 lat. Nastolatkowie pytani w niej byli m.in. o praktyki seksualne czy podejście do homoseksualizmu. Co na to MEiN? Resort podkreślił, że przyznaje środki "na działania badawczo-rozwojowe w zakresie badań naukowych", ale "nie ingeruje w metodologię przeprowadzania badań ani nie zatwierdza, czy akceptuje wykorzystywanych w nich treści".

