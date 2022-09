Pogrzeb królowej Elżbiety II. Gdzie oglądać transmisję z uroczystości pogrzebowych?

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek w opactwie Westminsterskim - jednej z najważniejszych świątyń anglikańskich. Następnie trumna z ciałem królowej zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Wydarzenie będzie transmitowane przez media na całym świecie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć królowej Elżbiety II, nowy król Karol III i... kryzys gospodarczy. Z czym mierzy się Wielka Brytania? [Relacja prosto z Londynu]

Pogrzeb Elżbiety II. Gdzie oglądać pogrzeb królowej?

TVN24 planuje specjalne wydanie "Pożegnanie królowej", które rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10. Stacja pokaże liczne wspomnienia osób, które miały bezpośredni kontakt z monarchinią. Relacje z ceremonii będzie na bieżąco komentował Maciej Woroch oraz specjalni wysłannicy TVN24.

planuje specjalne wydanie "Pożegnanie królowej", które rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10. Stacja pokaże liczne wspomnienia osób, które miały bezpośredni kontakt z monarchinią. Relacje z ceremonii będzie na bieżąco komentował Maciej Woroch oraz specjalni wysłannicy TVN24. Telewizja Polska będzie transmitować ceremonię pogrzebową królowej Elżbiety II od godz. 11:30 na kanale pierwszym. Wydarzenia będą na bieżąco relacjonować Karolina Pajączkowska, Dariusz Bohatkiewicz i Marcin Czapski. Transmisje będą prowadzone również na kanałach TVP Info oraz TVP World.

będzie transmitować ceremonię pogrzebową królowej Elżbiety II od godz. 11:30 na kanale pierwszym. Wydarzenia będą na bieżąco relacjonować Karolina Pajączkowska, Dariusz Bohatkiewicz i Marcin Czapski. Transmisje będą prowadzone również na kanałach TVP Info oraz TVP World. Stacja News24 poprowadzi wydanie nadzwyczajne już od godz. 9:30.

poprowadzi wydanie nadzwyczajne już od godz. 9:30. Polsat News również planuje transmisję z pogrzebu Elżbiety II - nie podaje jednak konkretnych informacji.

Oficjalna część pogrzebu królowej Elżbiety II rozpocznie się o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 12 czasu polskiego).

Andrzej Duda leci do Londynu. Weźmie udział w pogrzebie Elżbiety II

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Dzień wolny z powodu pogrzebu królowej

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września w wieku 96 lat na zamku Balmoral w Szkocji. Przez 70 lat zasiadała na brytyjskim tronie. Teraz władzę przejął jej syn, król Karol III. Brytyjskie ministerstwo poinformowało, że dzień pogrzebu królowej został narodowym "świętem bankowym".

"Pozwoli to obywatelom, firmom i innym organizacjom na oddanie czci Jej Królewskiej Mości oraz na upamiętnienie jej rządów. Jednocześnie zaznaczy to ostatni dzień okresu żałoby narodowej" - napisano w oświadczeniu. Nie oznacza to dnia wolnego od pracy dla wszystkich, daje jednak taką możliwość - to kwestia ustalenia między pracodawcą a pracownikiem.

Londyn. Mężczyzna wyszedł z kolejki i podszedł do trumny królowej