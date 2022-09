Do wypadku 9-osobowego busa marki Mercedes Sprinter doszło w niedzielę 18 września około godz. 7:20 na autostradzie A2. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.



Wypadek busa na autostradzie A2. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku

Bus, który jechał autostradą A2 w kierunku Warszawy, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na prawy pas ruchu, po czym odbił się od znajdującej się tam bariery ochronnej. W wyniku zderzenia wjechał na pas zieleni, który rozdziela jezdnie. - Do wypadku doszło na 327. kilometrze trasy A2 w kierunku Warszawy, w miejscowości Powodów Drugi w gminie Wartkowice (woj. łódzkie - red.). Kierowca został zbadany alkomatem, był trzeźwy - powiedział podkom. Adam Dembiński z Łódzkiej Policji w rozmowie z dziennikarzami Polsat News.

Wypadek busa na autostradzie A2. Trzy osoby trafiły do szpitali

Sześć zastępów straży pożarnej pojawiło się na miejscu zdarzenia. Interweniowała również policja i trzy zastępy ratownictwa medycznego, a także śmigłowiec LPR. Cztery osoby zostały poszkodowane, a trzy z nich trafiły do szpitali w Poddębicach i Łodzi z licznymi potłuczeniami - informuje portal uniejow.net.pl. Wśród nich było dwoje dzieci w wieku 6 i 12 lat oraz dwie kobiety. Jedną z nich śmigłowiec przetransportował do szpitala, pozostali zostali przewiezieni karetkami do szpitali. Początkowo ruch na autostradzie był możliwy tylko prawym pasem, aktualnie utrudnienia na tym odcinku nie występują.

