W niedzielę 18 września pogoda nie będzie zachęcała do wychodzenia z domu. W całym kraju zachmurzenie będzie duże - większe przejaśnienia będą mieć miejsce na zachodzie, ale dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Pogoda na niedzielę 18 września - ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dla całego województwa pomorskiego oraz w części województwa zachodniopomorskiego (dokładnie w powiatach: kamieńskim, gryfickim, świdwińskim, kołobrzeskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim i sławieńskim oraz w miastach Świnoujście i Koszalin).

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie IMGW. Alerty obowiązują do godziny 19.

We wschodnich powiatach województwa podkarpackiego oraz w powiecie tatrzańskim w Małopolsce wydano ostrzeżenia dot. silnych opadów. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, suma opadów od 35 mm do 50 mm" - czytamy w alercie.

Pogoda w niedzielę - w górach spadnie śnieg. Mogą pojawić się też zawieje śnieżne

Na północy i północnym zachodzie zapowiadane są burze. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się natomiast przelotnych opadów deszczu i dużego zachmurzenia. W niedzielę będzie od 10 stopni na południu kraju do 15 stopni na północy Polski. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa, za sprawą porywistego i umiarkowanego wiatru. W trakcie burz może wiać w porywach do 65 km/h. Wieczorem, głównie na północy kraju, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

W wyższych partiach gór spadnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura na południu kraju spadnie też do około 5-9 stopni. Odczucie chłodu będzie potęgował wiatr, który miejscami może wywoływać zawieje śnieżne. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć 80 kilometrów na godzinę, a w Sudetach może wiać do nawet 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda ma się poprawić za kilka dni - w najbliższym czasie ma być więc nadal chłodno i deszczowo. W drugiej połowie tygodnia, od około czwartku 22 września, ma być więcej przejaśnień, a w zachodnich regionach temperatura maksymalna może wynieść 18 stopni.

