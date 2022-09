W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg w tym roku. W Tatrach trudne warunki. IMGW wydał ostrzeżenie

"Pierwszy śnieg we wrześniu nie jest na Śnieżce niczym nadzwyczajnym i zdarza się niemal każdego roku. Trwała pokrywa śniegu w ostatnich latach pojawia się jednak najczęściej dopiero w okresie świąteczno-noworocznym albo wręcz w pierwszych dniach stycznia"- przypomina we wpisie na Facebooku Karkonoski Park Narodowy.

Dzisiaj w Karkonoszach ma wystąpić zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Możliwy jest przelotny deszcz, nawet do 10 milimetrów.

Temperatura od 10 do 12 stopni. W górnych partiach Sudetów spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie może spaść do 5 centymetrów śniegu. Wiatr silny i bardzo silny, w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Ratownicy GOPR apelują, by turyści pamiętali, że w Karkonoszach panują już właściwie zimowe warunki.

Tatry. Spadł śnieg, na szlakach ślisko i mokro. TPN i IMGW ostrzegają

Tatrzański Park Narodowy ostrzega w komunikacie turystycznym, że warunki do uprawiania turystyki są trudne - na szlakach jest bardzo ślisko i mokro. "W wyższych partiach Tatr występują oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - ostrzega TPN.

Na niżej położonych szlakach, w wielu miejscach jest błoto i kałuże. Ratownicy radzą, by dzisiaj nie wychodzić w wyższe partie Tatr, a raczej pozostać w dolinach.

Na Kasprowym Wierchu leży 12 centymetrów śniegu, temperatura wynosi minus 3 stopnie. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma grubość aż 17 centymetrów.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi opadami dla powiatu tatrzańskiego. ''Nad obszarem utrzymują się opady deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. W ciągu najbliższych godzin opady będą się utrzymywać, suma opadu miejscami wyniesie 35 mm'' - poinformowano w mediach społecznościowych. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin przedpołudniowych.