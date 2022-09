Andrzej Duda wyznaczył 11 sędziów Sądu Najwyższego do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 września 2022 r. wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego sędziów Sądu Najwyższego:

Tomasz Demendecki

Marek Zbigniew Dobrowolski

Paweł Jan Grzegorczyk

Zbigniew Korzeniowski

Wiesław Stanisław Kozielewicz

Marek Marian Motuk

Marek Marian Siwek

Barbara Skoczkowska

Krzysztof Mirosław Staryk

Maria Agnieszka Szczepaniec

Paweł Wojciechowski.

Zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, którą w lipcu zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej, było jednym z wymagań Komisji Europejskiej ws. akceptacji KPO i wypłaty Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Zmianę ws. ID wprowadzono, choć zakładała ona głównie zmianę nazwy, jednak Polska nie wprowadziła innych zmian w sądownictwie wymaganych przez Komisję Europejską (wyrażone w tzw. kamieniach milowych) - i nasz kraj wciąż pieniędzy z KPO nie dostał - Na dzisiaj Węgry są bliżej otrzymania unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy niż Polska - przekazał w zeszłym tygodniu wysoki rangą urzędnik z KE w rozmowie z RMF FM. Źródła w Komisji Europejskiej wskazują, że Węgry są "bardziej konstruktywnym partnerem i szukają rozwiązań, a Polska wydaje się, że już przestała ich szukać". Polska i Węgry to jedyne kraje UE, którym zablokowano wypłatę środków z KPO.

Pod koniec sierpnia Mateusz Morawiecki został nawet zapytany o wypłatę środków z KPO przez prowadzącą "Gościa Wiadomości" TVP, Danutę Holecką.

- Pani - podobnie jak skrajna prawica i skrajna nasza opozycja, totalna opozycja - również dała się wpuścić w taki nurt narracji o KPO - powiedział wówczas premier. Przekonywał także, że pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy "to nie jest coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą, finansową Polski".

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska miałaby prawo do skorzystania łącznie z ok. 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. Założenia ustawy budżetowej na rok 2023 nie uwzględniają żadnej wpłaty z KPO.

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Przypomnijmy: Komisja Europejska nakazała Polsce zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wskazała, że to naruszenie praworządności i od tego uzależniła wypłatę pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy. Projekt zmian w Sądzie Najwyższym złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę miał zakończyć spory w Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobrą nie zgadzała się od początku na likwidację Izby i wielokrotnie podkreślała, że "nie ulegnie szantażowi Brukseli"

W czasie negocjacji SP chciała m.in. by z projektu prezydenckiego usunąć pomysł "testu niezależności" sędziego. W zamian domagali się dodania do projektu preambuły, która odwoływała się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. PiS początkowo uległ Solidarnej Polsce i spełnił oba warunki. Podczas prac w Sejmie z projektu zniknęła jednak preambuła i dodano zapis o "teście niezależności" sędziego. W innym kształcie ustawę mógłby zawetować prezydent.

Jak informowaliśmy, nowa Izba to również nowe przewinienia, za które będą karani sędziowie. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją będzie to "odmowa sprawowania wymiaru sprawiedliwości". Ściganie będą sędziowie, którzy - postępując zgodnie z orzeczeniami TSUE i ETPCz - odmówią orzekania w jednym składzie z tzw. neo-sędziami.

Nowe przepisy dyscyplinarne natomiast doprecyzowały, że nie będzie można ścigać sędziów za zadawanie pytań prejudycjalnych do TSUE. Pozostałe zasady są na tyle nieprecyzyjnie sformułowane, że ich interpretacja pozwoli na dyscyplinowanie sędziów za liczne działania.