Jak poinformowało RMF FM, na początku września dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostali informację o ankiecie dla uczniów w wieku 13-14 lat. W badaniach poruszono kwestie patriotyzmu, ochrony środowiska czy korzystania z mediów społecznościowych - ale nie tylko.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót do szkoły nie może się kojarzyć z tym, że będzie ciężko

Uczniowie zostali zaproszeni do ankiety. Zostali zapytani o stosunek do seksu czy aborcji

Jak się okazało, wyżej wymienione zagadnienia nie były jedynymi tematami, które pojawiły się w ankiecie udostępnionej na stronach kuratoriów oświaty. 13- i 14-letni uczniowie byli też pytani o bardzo osobiste zagadnienia - praktyki seksualne, stosunek do aborcji czy in vitro, podejście do homoseksualizmu oraz o poglądy polityczne.

Jakie dokładnie pytania zadano?

Uprawiasz seks ze stałym partnerem/partnerką?

Masturbujesz się?

Uprawiasz przygodny seks?

Uczniowie mogli zaznaczyć jedną z sześciu odpowiedzi:

jestem uzależniony/a,

bardzo często,

często,

rzadko,

bardzo rzadko,

wcale.

W kolejnym zadaniu uczniowie mieli zaznaczyć, które ich zdaniem zachowania są "niedopuszczalne". Do wyboru były odpowiedzi:

przygodny seks,

wyzywający ubiór,

seks przedmałżeński (pogląd Kościoła katolickiego - red.),

wspólne mieszkanie pary bez ślubu (pogląd Kościoła katolickiego - red.),

manifestowanie orientacji seksualnej w sferze publicznej (to jeden z prawicowych argumentów, który przywoływany jest w krytyce Marszów Równości - red.),

podejmowanie zachowań seksualnych w miejscach publicznych,

masturbacja (która według nauk Kościoła jest grzechem i jednym z "wykroczeń przeciw czystości"; twierdzenie to jest niezgodne z wiedzą medyczną - red.),

seks grupowy,

żadne.

W pytaniu związanym z orientacją seksualną ("Zaznacz, z którym stwierdzeniem się zgadzasz") dwie odpowiedzi mają nacechowanie negatywne:

Homoseksualizm jest sprawą normalną,

Homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy go tolerować,

Homoseksualizm nie jest sprawą normalną i nie wolno go tolerować,

Kwestia orientacji seksualnej innych ludzi nie ma dla mnie żadnego znaczenia.

Pracownicy łódzkiego kuratorium potwierdzili dziennikarzom RMF FM, że otrzymali sporo skarg od rodziców, którzy zauważyli, że treści ankiety są kontrowersyjne. Rodzice podkreślili też, że tak samo jak dyrektorzy placówek, dostali od Ministerstwa Edukacji i Nauki jedynie informację o ankiecie - nigdzie nie było podane, jakie pytania zostaną zadane uczniom.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W sprawie interweniował już pomorski marszałek Mieczysław Struk. Polityk zwrócił się do Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o pilną opinię ws. ankiety przygotowanej przez MEiN. Sama ankieta zniknęła już ze stron kuratoriów. Resort z kolei nie chce komentować tej sprawy. My również napisaliśmy prośbę o komentarz do ministerstwa - odpowiedź opublikujemy w nowym artykule.