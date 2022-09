Prawie 50 koreańskich samolotów dla polskiej armii. "To początek końca sowieckich myśliwców w Polsce"

Uroczyste zatwierdzenie umowy na zakup FA-50 odbyło się na terenie mińskiej bazy, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy.

REKLAMA

Szef MON o negocjacjach ze stroną południowokoreańską w sprawie zakupu myśliwców oraz czołgów i armatohaubic poinformował pod koniec lipca tego roku. Przekazał wtedy, że wśród trzech umów ramowych jest również ta na zakup lekkich samolotów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Polska kupi od Korei Południowej 48 myśliwców FA-50, z czego pierwszych 12 egzemplarzy ma zostać dostarczonych do naszych lotników w połowie przyszłego roku. Samoloty będą skonfigurowane zgodnie z wymaganiami polskich Sił Powietrznych i wyposażone w natowski system identyfikacji swój-obcy.

Duda: Początek końca sowieckich samolotów myśliwskich w naszej armii

Mariusz Błaszczak wyjaśniał, że już w listopadzie polscy piloci polecą do Korei, żeby szkolić się na FA-50. - Stare samoloty zostaną zastąpione nowoczesnymi samolotami FA-50 - to będzie skok generacyjny. FA-50 są z tej samej generacji, co F-16, to będzie znaczące wzmocnienie polskich Sił Powietrznych - mówił szef MON.

Zobacz wideo Barbara Nowacka o Macierewiczu: "kłamca smoleński", do Kaczyńskiego: "Jak pan może patrzeć w lustro?"

- To niezwykle ważny moment w ostatnich dziejach Polskich Sił Zbrojnych. Ten dzień wyznacza początek końca obecności sowieckich samolotów myśliwskich w naszej armii - mówił prezydent w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. - Będziemy mieli w dyspozycji polskich sił powietrznych pełną specjalizację myśliwską umożliwiającą wykonywanie różnego rodzaju zadań i misji. Zakładamy, że na najbliższe dziesięciolecia nie jest to koniec zakupów - dodawał.