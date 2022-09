Podlasie. Ponad 20 osób przecinało wstęgę na otwarciu dwóch km drogi. W tym minister i poseł PiS

We wtorek do użytku oddano dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej łączącej Kokoszki i Guty w województwie podlaskim. Na uroczystym otwarciu pojawili się m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Głównym punktem wydarzenia było oczywiście przecięcie biało-czerwonej wstęgi. Do wzięcia nożyczek w swoje ręce nie zabrakło chętny - było ich tak wielu, że musieli stać w dwóch rzędach.

4 Podlaski Urząd Wojewódzki Otwórz galerię Na Gazeta.pl