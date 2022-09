Sprawa Magdaleny Adamowicz wraca do sądu. Prokuratura złożyła apelację od wyroku

Prokuratura we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku uniewinniającego posłankę europarlamentu Magdalenę Adamowicz. Prokurator wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w sądzie pierwszej instancji. Magdalenie Adamowicz zarzucano przestępstwa karnoskarbowe.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl