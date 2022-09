Pogoda. IMGW wydał alerty. Do Polski zbliża się cyklon. W weekend spadnie pierwszy śnieg?

Pogoda w najbliższych dniach ma przynieść w Polsce ochłodzenie. Oprócz niższej temperatury czekają nas jednak też inne zjawiska pogodowe, jak intensywne opady deszczu, silny wiatr, a nawet burze, przed którymi ostrzeżenia na piątek wydał IMGW.

Pogoda. Alerty IMGW na piątek. Silny wiatr i silny deszcz z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne na piątek 16 września. Alerty przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński),

pomorskim (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki, Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, nowodworski).

W wymienionych regionach prognozuje się wiatr i prędkości do 45 do 55 kilometrów na godzinę w porywach do 85 km/h. Alerty pozostaną ważne do godziny 20.

Silny wiatr nie będzie w piątek jedynym zagrożeniem, przed którym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują bowiem również alerty przed silnym deszczem z burzami, które mogą wystąpić w województwach:

zachodniopomorskim (powiat sławieński),

pomorskim (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki).

Synoptycy prognozują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym od 20 do 35 mm. Miejscami może spaść grad. Alerty będą ważne do godz. 8 w sobotę.

Pogoda. Nadchodzi potężny cyklon. W górach może popadać śnieg

Zgodnie z prognozą portalu dobrapogoda24.pl, ochłodzenie i zmiana pogody potowarzyszą nam co najmniej do końca tygodnia. Na zachodzie będzie zimniej, na południowym wschodzie możliwe będą opady deszczu, z kolei w Tatrach możliwe będą opady śniegu.

Za zmianę aury odpowiada niż genueński, czyli cyklon, który obecnie wpływa na pogodę w Polsce i całej wschodniej Europie.