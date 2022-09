Białystok. Straż Graniczna zawróciła rodzinę z Iraku do granicy z Białorusią. Sąd: To bezprawne

Rodzina z Iraku (trzy osoby dorosłe i czwórka dzieci) pod koniec września ubiegłego roku została zatrzymana w okolicach Michałowa przez strażników granicznych.

REKLAMA

"Cudzoziemcy zadeklarowali, że chcieli ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jednak zostali zawróceni do granicy, bez możliwości wypowiedzenia się, czy wyrażenia obawy przed wydaleniem do Białorusi" - informuje w czwartkowym komunikacie Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Cudzoziemcy mieli paść później ofiarą przemocy ze strony białoruskich funkcjonariuszy. Ponownie dotarli do Polski i złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jak przekazała HFPC, w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku "podzielił wszystkie zarzuty stawiane przez rodzinę, jak i przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył w tej sprawie swoją własną skargę".

Zobacz wideo Czy Polsce należą się reparacje wojenne od Niemiec?

WSA: push-back rodziny z Iraku był bezprawny

Sąd ocenił, że rozporządzenie umożliwiające zawracanie cudzoziemców do granicy naruszało Konstytucję RP, Konwencję Genewską w sprawie statusu uchodźców i Kartę Praw Podstawowych UE. Nie miało też, zdaniem WSA, podstawy w ustawie o ochronie granicy państwa.

"Ta zezwala jedynie na ograniczenie ruchu granicznego na przejściach granicznych, tymczasem cudzoziemcy zostali zawróceni do odcinka granicy znajdującego się w lesie, poza przejściem granicznym" - wskazuje fundacja.

Zapadł pierwszy wyrok w sprawie "wypychania" migrantów

"Zdaniem WSA w Białymstoku, skarżący zostali pozbawieni możliwości ubiegania się w Polsce o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Natomiast, nawet gdyby rodzina nie złożyła takiego wniosku, to i tak obowiązkiem Straży Granicznej było wszczęcie postępowania administracyjnego o zobowiązanie do powrotu, jak również zbadanie, czy w przypadku wydalenia nie będzie ona narażona na niebezpieczeństwo, czego nie dokonano wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa" - czytamy w komunikacie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

- Jest to kolejny wyrok w którym polskie sądy stwierdziły bezprawność działań podejmowanych przez władze na granicy polsko-białoruskiej od sierpnia 2021 r. We wcześniejszych wyrokach podważone zostały przepisy o zakazie wjazdu do strefy stanu wyjątkowego czy wprowadzone w październiku 2021 r. przepisy dające podstawę do zawrócenia cudzoziemców do granicy na podstawie tzw. postanowienia o opuszczeniu RP. Istotnym problemem pozostaje, jak te wyroki wpłyną na praktykę działania Straży Granicznej - komentuje prawnik HFPC i pełnomocnik irackiej rodziny mec. Jacek Białas.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>