Najnowsze prognozy synoptyków z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB dotyczą czterech najbliższych miesięcy. Wraz z upływem każdego miesiąca prognozy będą aktualizowane. "Prognozy długoterminowe modelu CFS są sprzyjające wobec spodziewanych problemów energetycznych, bo jesień i początek zimy ma być cieplejszy od normy. Odchyleniem na plus ma się odznaczać zwłaszcza grudzień. Oprócz października opady mają być zbliżone do normy" - przekazują synoptycy.

Prognoza długoterminowa. Jaki będzie początek zimy?

Według synoptyków średnia miesięczna temperatura w październiku powinna odpowiadać normie wieloletniej z lat 1991-2020. Na północnym zachodzie suma opadów będzie prawdopodobnie powyżej normy, natomiast na południowym wschodzie poniżej normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze suma opadów będzie w normie.

W listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów w całej Polsce będzie się mieścić w normie wieloletniej z lat 1991-2020. Nad morzem suma opadów może jednak być powyżej normy. Grudzień będzie prawdopodobnie charakteryzował się średnią miesięczną temperaturą powietrza oraz sumą opadów powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. W styczniu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się mieścić w granicach normy wieloletniej, natomiast suma opadów wyniesie więcej niż norma wieloletnia.

Czym są normy wieloletnie w pogodzie?

Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB przybliżył w rozmowie z Interią, czym jest norma wieloletnia. - To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca - na przykład wszystkie wrześnie - i posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany wrzesień jest w normie, powyżej czy poniżej normy - powiedział Droździoł.

