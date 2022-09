Katowice. Kierowca autobusu oskarżony o zabójstwo. Prokuratura: Celowo najechał na kobietę

Do zdarzenia doszło 31 lipca ubiegłego roku przed godz. 6 rano w rejonie ul. Mickiewicza i Stawowej w Katowicach. Do sieci trafiło nagranie, na którym częściowo widać jego przebieg (nie publikujemy go w tekście ze względu na drastyczność, a także szacunek dla zmarłej i jej rodziny).

Na filmie widać było grupę osób uczestniczących w bójce na ulicy. Tuż przed nimi zatrzymał się autobus, słychać klakson. Część osób usunęła się na bok, kilka z nich wciąż znajdowało się na jezdni. Autobus mimo to ruszył, a pod jego kołami znalazła się 19-latka. Dziewczyna w chwili potrącenia stała odwrócona plecami do pojazdu.

Jak przekazała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Katowicach, do Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu kierowcy. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 19-latki oraz usiłowanie zabójstwa trzech kolejnych osób. 32-latek będzie też odpowiadał za prowadzenie autobusu pod wpływem substancji psychoaktywnej.

"W ocenie prokuratora uzyskane dowody wskazują, że kierowca widział pokrzywdzonych i celowo najechał najpierw na jedną z kobiet, usiłując pozbawić ją życia, a następnie z zamiarem pozbawienia życia najechał na kolejną pokrzywdzoną, która zmarła w wyniku poniesionych obrażeń oraz próbował najechać na dwóch kolejnych mężczyzn" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Katowice. 32-letni kierowca oskarżony o zabójstwo

Jak dodano, mężczyzna "przed zdarzeniem zażył substancje psychoaktywne, w tym tramadol".

"Prowadzenie autobusu pod wpływem tramadolu, środka działającego podobnie do alkoholu, równoważne jest ze stanem nietrzeźwości w odniesieniu do alkoholu etylowego" - podkreślono.

Ekspert: Zachowanie kierowcy z Katowic to tzw. afekt patologiczny

32-letni kierowca nie przyznał się do winy. Tłumaczył śledczym, że ruszył autobusem, bo obawiał się agresywnego zachowania ze strony osób znajdujących się na jezdni.

"W ocenie prokuratury zgromadzony materiał nie potwierdza jednak faktu agresywnego zachowania się uczestników grupy w stosunku do kierującego pojazdem" - twierdzi prokuratura.

Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie.

