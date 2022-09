Nowy sondaż. PO depcze PiS-owi po piętach, opozycja może mieć większość w Sejmie

Pełne wyniki sondażu przeczytasz na portalu Wyborcza.pl

Jak wynika z sondażu Kantar Public, które opublikowała "Gazeta Wyborcza" na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 29 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje prowadzenie, mimo że w porównaniu do sondażu z poprzedniego miesiąca straciło jeden punkt procentowy.

Tuż za plecami partii rządzącej znalazła się Platforma Obywatelska z poparciem 27 proc. W stosunku do sierpnia ugrupowanie Donalda Tuska zyskało jeden punkt procentowy.

Podium zamyka Polska 2050 z 8 proc. poparciem (spadek o 1 pkt proc.). Na Lewicę zagłosowałoby 7 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z 6 proc. poparciem. To wzrost o 2 pkt proc.

Do Sejmu nie dostałyby się PSL, Kukiz'15 (po 3 pkt proc.), AgroUnia i Porozumienie Jarosława Gowina (po 1 pkt proc.).

PiS wygrywa wybory, ale nie ma większości w Sejmie

Z wyliczeń wynika, że gdyby wybory zakończyły się takimi wynikami to Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na ok. 195 mandatów, PO - ok. 164, Polska 2050 - ok. 42, Lewica - ok. 37, a Konfederacja - ok. 22.

To oznacza, że opozycja po połączeniu sił (Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i Lewica) miałaby większość sejmową.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-7 września 2022 r. na próbie reprezentatywnej 980 dorosłych mieszkańców Polski.