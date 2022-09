Pogoda w niedzielę (11 września) będzie znacznie odbiegała od tej, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. "W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Opady deszczu, miejscami na zachodzie i południu burze, możliwy grad. Sumy opadów do 20 mm. Temp. maksymalna od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na zachodzie. W trakcie burz wiatr do 65 km/h" - podaje w komunikacie na Twitterze IMGW.

Pogoda. Jesienna, niżowa aura zdominowała weekend w Polsce

Nad krajem niżowa, jesienna aura - podaje portal fanipogody.pl. W niedzielę (11 września) wciąż możemy się spodziewać dużego zachmurzenia i sporej ilości opadów. "Zła pogoda panowała dziś będzie zwłaszcza we wschodniej połówce Polski. Blisko wschodnich granic znajduje się centrum płytkiego niżu. To właśnie ten ośrodek odpowiedzialny jest za złą pogodę w części Polski" - wyjaśniają synoptycy.

Alert IMGW. Intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty obowiązują w województwach:

lubelskim, poza powiatami południowymi - ważny do 11 września godz. 12;

mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, Siedlcach, łosickim - ważny do 11 września godz. 20;

podlaskim, poza powiatem suwalskim i Suwałkami - ważny do 11 września godz. 20.

Alert IMGW. Deszcz z burzami

Instytut wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, którym będą towarzyszyć burze. Alert obowiązuje w województwie lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim. Traci swoją ważność 11 września o godz. 12.

