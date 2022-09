Norbert Kaczmarczyk pomógł bratu upolować państwową ziemię. Aż 141 hektarów. "Jak szajka"

Konrad Kaczmarczyk wysławił się "skromnym" prezentem. Z okazji ślubu brata wiceministra resortu rolnictwa wręczył mu ciągnik za 1,5 miliona złotych. Później się jednak okazało, że przekazanie kluczyków młodej parze młodej miało rzekomo "charakter symboliczny", albo - jak określają krytycy - "marketingowy", a polityk nie jest ich prawowitym właścicielem maszyny.

REKLAMA

Wirtualna Polska ustaliła, że Norbert Kaczmarczyk pomógł bratu w poddzierżawieniu 141 hektarów państwowej ziemi, która powinna być przeznaczona dla najbardziej potrzebujących. - Jak widać, powiększać swoje gospodarstwa mogą tylko młodzi rolnicy należący do PiS-u - komentuje w TVN 24 Dorota Niedziela, posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceminister środowiska.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wiceminister nacjonalista

Norbert Kaczmarczyk pomógł bratu upolować państwową ziemię

Prawo i Sprawiedliwość, by "chronić" Polaków przed inwestorami z zagranicy, w 2016 roku zmieniło ustawę regulującą obrót ziemią, czego zwolennikiem był Norbert Kaczmarczyk. Przed wprowadzeniem zmian polityk z mównicy sejmowej perorował o "pseudorolnikach mających układy w agencjach rolnych, którzy załatwiali sobie wielkie latyfundia ziemskie dzięki swoim kontaktom". - Ci ludzie niszczą polskie rolnictwo - mówił wówczas wiceminister.

Nowe przepisy wprowadziły nie tylko zakaz sprzedaży, ale i dzierżawy ziemi z państwowych zasobów ludziom, którzy nie są rolnikami wystarczająco długo i nie mieszkają w gminie, gdzie położona jest nieruchomość przeznaczona pod dzierżawę.

Okazuje się, że przepisy nie dotyczą wszystkich. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dwa lata temu Norbert Kaczmarczyk pomógł bratu wydzierżawić 141 hektarów ziemi w Małopolsce. "A cena, za którą brat wiceministra dostał w użytkowanie te grunty, odbiega znacząco od kwot, które muszą płacić rolnicy dzierżawiący od państwa sąsiednie działki" - podaje portal.

Kim jest Norbert Kaczmarczyk? O jego weselu mówi cała Polska

Michał Kołodziejczyk: Rodzina wiceministra zachowała się jak szajka

We wsi Kępie, gdzie rodzina wiceministra uprawia soję, jeden z rolników mówi, że "nikt o niczym nie wiedział - pole było już oddane, a przetarg odbył się później". Z ustaleń wynika, że poprzedni dzierżawca zrezygnował z ziemi z powodów zdrowotnych. Zgłosił to do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a już po paru dniach zadzwonił do niego Konrad Kaczmarczyk. Żaden z mieszkańców wsi, teoretycznie chronionych ustawą PiS, nie dostał oferty.

- Panowie dowiedzieli się w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, że gospodarz w miejscowości Kępie będzie rezygnował z ziemi i też w niewyjaśnionych okolicznościach namówili go, żeby z dzierżawy nie rezygnował, a oni od niego poddzierżawią tę ziemię - wyjaśnia Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

Doniesienia skrytykował Michał Kołodziejczak z AgroUnii. - Jak szajka zachowała się rodzina wiceministra, jadąc do człowieka poddzierżawić tę ziemię, a najpierw gdzieś ukradkiem o tym się dowiadywać. Ta ziemia powinna wrócić do KOWR-u i powinien być ogłoszony przetarg - stwierdził. Natomiast Norbert Kaczmarczyk twierdzi, że poddzierżawa jest zgodna z prawem i że ani on, ani jego rodzina nie dzierżawią z KOWR-u żadnych gruntów bezpośrednio. Z kolei AgroUnii grozi pozwem.

300 czy 16 hektarów? Oświadczenia majątkowe Kaczmarczyka